Путин предложил пустить журналистов в зоны окружения ВСУ и оценил новое оружие: главное об СВО на 29 октября

В зоны окружения ВСУ могут допустить журналистов

Российские Вооруженные силы провели успешные испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка. Глава государства сообщил о завершении испытаний в ходе общения с ранеными военнослужащими СВО.

Президент также отметил, что работы над современнейшими системами вооружения «Буревестник» и «Посейдон» завершены. Уточняется, что новые системы вооружения разрабатывались для повышения обороноспособности страны и стратегического равновесия.

Помимо этого Путин заявил о готовности российской стороны временно приостановить боевые действия в районах окружения противника для допуска представителей СМИ. Он отметил, что российская армия не возражает против допуска представителей СМИ, включая украинские и зарубежные редакции, в зоны окружения противника на линии боевого соприкосновения. Главное об СВО — в материале URA.RU.

Успех во время испытаний «Посейдона»

Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. По его словам, опытно-конструкторские работы завершились новым этапом — впервые был произведен запуск новейшей атомной энергетической установки, которая обеспечивает беспилотнику длительную автономную работу.

Глава государства подчеркнул значение прошедших испытаний для обороноспособности страны. Он также отметил, что перехват аппарата невозможен из-за уникальных технических характеристик: устройства такого класса не имеют аналогов по параметрам глубины и скорости.

«Посейдон» оснащен энергоустановкой, которая позволяет аппарату работать под водой значительно дольше, чем имеющиеся на вооружении аналоги и перспективные зарубежные проекты. Российский лидер добавил, что мощность оружия существенно превышает возможности межконтинентальной ракеты «Сармат».

Уникальное оружие России

Президент России объявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник», оснащенной ядерной энергетической установкой и обладающей неограниченной дальностью полета. Испытания прошли на одном из командных пунктов объединенной группировки войск. Российский лидер назвал новое вооружение уникальным и отметил, что у «Буревестника» нет аналогов в других странах.

«Но самое главное в том, что если обычный ядерный реактор запускается в течение часов и дней, то этот ядерный реактор, установленный в „Буревестнике“, запускается в течение минут и секунд — вот это огромное достижение», — сказал Путин. Он отметил, что разработки российских ученых, инженеров и специалистов уже используются вне военной сферы: в частности, применяется в космических программах.

В перспективе ядерные технологии, освоенные в ходе проекта, планируется использовать при решении задач энергообеспечения Арктики и в будущих лунных миссиях. Глава добавил, что успех испытаний «Буревестника» — результат работы тысяч российских специалистов в различных отраслях, которые внесли вклад в создание «оружия завтрашнего дня».

ВС РФ окружили украинских военных в Купянске и Красноармейске

Украинские военные подразделения оказались в полном окружении в городах Купянск и Красноармейск, сообщил Владимир Путин. По его словам, сейчас украинские силы заблокированы и не имеют возможности для выхода из окружения. Он также уточнил, что российская армия контролирует ситуацию на этих направлениях.

Россия готова предоставить доступ СМИ в зоны окружения ВСУ

Российская сторона готова предоставить доступ журналистам, в том числе представителям украинских и зарубежных медиаредакций, в районы, где украинские войска оказались в окружении. Об этом заявил президент России, подчеркнув, что целью является не только предоставить доступ прессе, но и дать украинскому руководству возможность принять решение по судьбе своих военнослужащих в зоне боевых действий.

«РФ может пустить в зону окружения противника журналистов, чтобы политическое руководство Украины приняло соответствующее решение по судьбе своих граждан и своих военнослужащих, так, как они это когда-то сделали в „Азовстали“», — обратился глава российского государства к украинским властям.

Вместе с этим Владимир Путин обратил внимание на риск провокаций. Российская сторона обеспокоена возможными действиями со стороны украинских сил, которые могут попытаться использовать присутствие журналистов для дискредитации России.

«Самое главное — это избежать провокаций с украинской стороны. С тем чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, а потом попытались бы на нас свалить это происшествие. Нам это не нужно», — заявил российский лидер.

Героизм россиян связан с исторической традицией

Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве, где проходят лечение участники СВО. Глава государства лично пообщался с ранеными военнослужащими и выразил благодарность за их службу. Во время визита он отметил, что российские военные проявляют мужество и самоотверженность на фронте. По словам президента, действия бойцов вызывают уважение и подтверждают высокий моральный дух армии.

Путин также подчеркнул, что героизм участников СВО связан с исторической традицией и является частью национального характера. Он обратил внимание на то, что многие военные сохраняют стойкость и силу духа, не зная подробностей о подвигах своих предков, но продолжают традиции героизма. Во время посещения госпиталя глава государства также пообщался с раненными, поинтересовался условиями их реабилитации и поддержкой со стороны медицинского персонала.

СВО складывается благоприятно для российской армии

Президент России заявил, что обстановка в зоне СВО в целом складывается хорошо для российской армии. По словам российского лидера, Россия обеспечивает свою безопасность на долгосрочную перспективу.

Путин обратил внимание, что успехи и усилия российских военнослужащих имеют стратегическое значение для страны. И в целом все складывается благоприятно. Глава государства отдельно поблагодарил военных за проявленное мужество и подчеркнул вклад каждого участника операции в защиту национальных интересов.

Путин привез подаренные иконы в госпиталь

Владимир Путин привез в военный госпиталь иконы, которые ранее получил в подарок от российских военнослужащих. Глава государства пояснил, что для него особенно ценно было получить именно эти иконы.

«Всегда всем приятно получать подарки. Но для меня было необычным, честно говоря, что вы, находясь в такой ситуации, в которой вы воюете, жертвуя собой, рискуя жизнью, здоровьем, вспомнили о дне рождения и прислали не просто подарок, а именно святыни, которые по сути дела спасли вам жизнь...», — отметил Путин, обращаясь к раненым военным.

Песков рассказал о позиции США по конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп предпринимает шаги по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Как сообщил представитель Кремля, подобные усилия американской стороны отмечаются как значимые и вызывают положительный отклик официальной Москвы.

По словам Пескова, администрация Трампа действует последовательно и демонстрирует подлинный интерес к налаживанию мира за счет дипломатических контактов. Действия американского лидера строятся с учетом законных интересов США и способствуют поиску компромиссов.

ВС РФ атаковали украинский ВПК

Российские военные нанесли удары по объектам, связанным с украинским военно-промышленным комплексом (ВПК) и по железнодорожному составу с оружием ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Атаки были осуществлены силами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск.

В министерстве пояснили, что основной целью ударов стали энергетические объекты, которые обеспечивали работу предприятий украинского ВПК. Отмечается, что целью поражения также стали логистические маршруты и инфраструктура, используемые для снабжения предприятий оборонной промышленности и армии Украины.

Украинские атаки

Дрон атаковал машину главы администрации

Глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова и ее водитель остались живы после атаки беспилотника ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале. Уточняется, что атака была нацелена именно на служебный автомобиль Кругляковой.

«Сегодня, во время рабочей поездки по приграничью, за машиной главы администрации Белгородского района Татьяны Петровны Кругляковой начиная с Салтыково гнался вражеский дрон... И догнал в Ясных Зорях», — говорится в сообщении telegram-канала Гладкова.

ВСУ попали в резервуар с горюче-смазочными материалами

Украинский беспилотник попал в резервуар с горюче-смазочными материалами в Симферополе. Из-за атаки произошел пожар. О происшествии сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Уточняется, что пострадавших среди населения и персонала нет. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

Вражеские дроны атаковали Брянскую область

Брянская область подверглась массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ. Из-за нападения повреждены девять жилых домов и производственное помещение агропромышленного комплекса «Мираторг». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что все пострадавшие объекты были оперативно осмотрены силами экстренных служб, спасатели продолжают обследовать строения. По его словам, сотрудники экстренных и оперативных служб работают на местах происшествий, чтобы обеспечить безопасность жителей и оценить ущерб.