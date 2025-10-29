Два мирных жителя пострадали в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области
Пострадавших доставили в больницу
Фото: Илья Московец © URA.RU
Два жителя Белгородской области пострадали в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины 29 октября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале.
«В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал о землю. Мужчину, получившего осколочные ранения головы и ног, вывезли бойцы самообороны», — написал глава региона. Пострадавший был передан сотрудникам бригады скорой медицинской помощи, которые транспортировали его в городскую больницу №2 города Белгорода.
Еще одна пострадавшая обратилась за медицинской помощью после атаки беспилотного летательного аппарата, которая произошла в селе Замостье Грайворонского округа. Женщину, у которой была выявлена баротравма, госпитализировали в городскую больницу №2 города Белгорода.
Утром 29 октября территория Белгородской области стала объектом масштабных атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Пострадали шесть муниципальных образований.
