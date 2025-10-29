Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Медведев поздравил россиян с успешным запуском «оружия Судного дня»

Медведев: подводный аппарат «Посейдон» превосходит по мощи ракеты «Буревестник»
30 октября 2025 в 00:16
Дмитрий Медведев оценил преимущества новейшей военной российской разработки

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российскую подводную систему «Посейдон», которая по мощи превосходит новейшие дальнобойные ракеты «Буревестник», вполне можно назвать «оружием Судного дня». С таким заявлением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«В отличие от „Буревестника“, „Посейдон“ может в полном смысле рассматриваться как оружие Судного дня», — отметил Медведев. Пост появился в его канале на платформе Max.

«Посейдон» — это автономный необитаемый подводный аппарат с ядерной энергетической установкой. Благодаря типу двигателя, машина обладает практически неограниченной дальностью хода. По данным экспертов, возможности техники по множеству параметров превосходят мировые аналоги и не имеют равных по глубинам и технологии скрытого передвижения. Об успешно завершении испытаний накануне сообщил президент РФ Владимир Путин.

