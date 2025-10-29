Гладков сообщил о новых атаках ВСУ и ранении двух мирных жителей
30 октября 2025 в 00:38
В результате атак БПЛА были ранены двое мирных жителей. В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа произошел подрыв FPV-дрона у земли. Мужчина получил осколочные ранения головы и нижних конечностей. Еще один инцидент был зафиксирован в селе Замостье Грайворонского округа, где в результате атаки дрона пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
