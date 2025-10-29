Медведев ответил на идею испытать российский «Посейдон» в Бельгии
Диалог политика произошел в соцсети X
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Пользователь соцсети X предложил провести дополнительные испытания аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. На это заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в таком случае «Бельгия исчезнет». Диалог произошел в X
«Я считаю, ему („Посейдону“ прим. ред.) нужны дополнительные испытания… с Бельгией в качестве полигона»— написал пользователь. В отет от Медведва от получил: «Тогда Бельгия исчезнет...»
Российский подводный беспилотник «Посейдон» с ядерной энергетической установкой Минобороны РФ называет одним из ключевых элементов стратегического сдерживания. Аппарат предназначен для нанесения ударов по береговой инфраструктуре противника. Ранее ведомство сообщало, что первый опытный образец «Посейдона» уже прошел серию испытаний, но подробности о сроках и результатах не раскрывались.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о невозможности перехвата подводного беспилотника «Посейдон» современными средствами противовоздушной обороны других стран. По словам главы государства, аппарат прошел успешные испытания атомной энергетической установки и значительно превосходит мировые аналоги по скоростям и глубинам движения. Разработка предназначена для нанесения ядерных ударов по критически важным объектам противника и входит в стратегические средства сдерживания.
