В мире

Украина

Дипломат Прауд: Зеленский хочет разбогатеть на финансах с поддержки Украины
30 октября 2025 в 00:18
Зеленский рассчитывает получать деньги от стран, поддерживающих Украину

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в прекращении конфликта на территории страны из-за личной выгоды, связанной с получением западной финансовой помощи. Об этом заявил бывший старший аналитик посольства Великобритании в Москве, дипломат Иан Прауд в социальной сети Х.

«Говоря о коррупции, единственное отличие Зеленского от предыдущих украинских президентов — это наличие огромного денежного резерва, к которому имеют доступ его коррумпированные дружки, и который сформировался благодаря крупному притоку денег западных налогоплательщиков. Война — это крупный бизнес на Украине. Зачем его прекращать?» — написал дипломат на своей странице. Он связывает позицию главы украинского государства с наличием крупных денежных резервов, которые формировались за счет иностранной поддержки.

Ранее с обвинениями в коррупции выступал депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Он утверждал, что администрация Зеленского ежемесячно собирает с госорганов значительные суммы, — только из Одесской области, по его словам, в месяц поступает до 15 миллионов долларов. Доход от территориальных центров комплектования достигает четырех миллиардов долларов в год. Сам Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману признавал, что коррупция на Украине остается масштабной проблемой.

Комментарии (1)
  • Систалюк
    30 октября 2025 00:38
    Этот кнут Зеленский , уже прибрал себе десятки миллиардов евро и долларов и ему всё мало.
