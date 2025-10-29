Британский дипломат рассказал о скрытом бизнесе Зеленского
Зеленский рассчитывает получать деньги от стран, поддерживающих Украину
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в прекращении конфликта на территории страны из-за личной выгоды, связанной с получением западной финансовой помощи. Об этом заявил бывший старший аналитик посольства Великобритании в Москве, дипломат Иан Прауд в социальной сети Х.
«Говоря о коррупции, единственное отличие Зеленского от предыдущих украинских президентов — это наличие огромного денежного резерва, к которому имеют доступ его коррумпированные дружки, и который сформировался благодаря крупному притоку денег западных налогоплательщиков. Война — это крупный бизнес на Украине. Зачем его прекращать?» — написал дипломат на своей странице. Он связывает позицию главы украинского государства с наличием крупных денежных резервов, которые формировались за счет иностранной поддержки.
Ранее с обвинениями в коррупции выступал депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Он утверждал, что администрация Зеленского ежемесячно собирает с госорганов значительные суммы, — только из Одесской области, по его словам, в месяц поступает до 15 миллионов долларов. Доход от территориальных центров комплектования достигает четырех миллиардов долларов в год. Сам Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману признавал, что коррупция на Украине остается масштабной проблемой.
- Систалюк30 октября 2025 00:38Этот кнут Зеленский , уже прибрал себе десятки миллиардов евро и долларов и ему всё мало.