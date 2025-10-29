Зеленский рассчитывает получать деньги от стран, поддерживающих Украину Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в прекращении конфликта на территории страны из-за личной выгоды, связанной с получением западной финансовой помощи. Об этом заявил бывший старший аналитик посольства Великобритании в Москве, дипломат Иан Прауд в социальной сети Х.

«Говоря о коррупции, единственное отличие Зеленского от предыдущих украинских президентов — это наличие огромного денежного резерва, к которому имеют доступ его коррумпированные дружки, и который сформировался благодаря крупному притоку денег западных налогоплательщиков. Война — это крупный бизнес на Украине. Зачем его прекращать?» — написал дипломат на своей странице. Он связывает позицию главы украинского государства с наличием крупных денежных резервов, которые формировались за счет иностранной поддержки.