Отец Илона Маска признался, что его больше всего впечатлило в России
Отец Илона Маска восхитился широкими улицами Москвы и Казани
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск признался, что больше всего в России его впечатлило городское планирование. В частности, он отметил широкие улицы и хорошее уличное освещение в Москве и Казани. Об этом он заявил в ходе своего выступления.
«Для меня, как инженера по профессии и образованию, удивительно то, что улицы в Москве и, конечно, в Казани такие широкие и с таким хорошим уличным освещением. Для большинства это скучно, но для меня, как инженера, очень интересно проследить мысль, стоящую за этим», — заявил Маск-старший во время своего выступления в московском офисе IT-компании Ivideon.
Эррол Маск также отметил, что его впечатлил старинный город Суздаль и современные учебные заведения в Москве и Казани. По его словам, на Западе и в ЮАР инфраструктура часто в худшем состоянии, чем в российских городах.
Ранее Эррол Маск уже посещал Казань, где познакомился с местными университетами, IT-парками и стал болельщиком хоккейного клуба «Ак Барс», побывав на его матче. Тогда он отметил высокий уровень развития технологий и образования в городе.
