Отец Илона Маска признался, что его больше всего впечатлило в России

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск признался, что больше всего в России его впечатлило городское планирование. В частности, он отметил широкие улицы и хорошее уличное освещение в Москве и Казани. Об этом он заявил в ходе своего выступления.

«Для меня, как инженера по профессии и образованию, удивительно то, что улицы в Москве и, конечно, в Казани такие широкие и с таким хорошим уличным освещением. Для большинства это скучно, но для меня, как инженера, очень интересно проследить мысль, стоящую за этим», — заявил Маск-старший во время своего выступления в московском офисе IT-компании Ivideon.

Эррол Маск также отметил, что его впечатлил старинный город Суздаль и современные учебные заведения в Москве и Казани. По его словам, на Западе и в ЮАР инфраструктура часто в худшем состоянии, чем в российских городах.

