«Потеря чувства собственной ценности»: психолог объяснила боязнь Тодоренко уходить в декрет

Регина воспитывает троих сыновей Фото: Владимир Андреев

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что она боится уходить в декрет из-за возможности оказаться «за бортом». Мол, артисты всегда должны быть в поле зрения, сейчас этого требует время. Вот и приходится многодетной маме брать на площадку новорожденного. Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с URA.RU оценила эту ситуацию.

«Если женщина боится уйти в декрет, это не признак плохого материнства, а отражение социальной реальности и каких-то внутренних установок. Сегодняшние женщины живут в условиях, где идентичность строится не только через семью, а через различные роли, включая профессию. Поэтому страх выпасть из рабочего ритма часто связан не с карьеризмом, а с потерей чувства собственной ценности и контроля над жизнью. Женщина, которая хочет совмещать материнство и реализацию, не чувствует внешней поддержки. Она боится, что если сделает паузу, потеряет часть себя, которая придает ей уверенность», — объясняет эксперт.

Похожая история у Тодоренко наблюдалась и после рождения первых двух сыновей. А потом звезда публично жаловалась, что сильно устает. И это при том, что супруг Влад Топалов также не выключен из родительских обязанностей.

Продолжение после рекламы

По словам Дугенцовой, главное правило материнства: счастливая мама — счастливый ребенок. В обратную сторону это не работает. Если женщина пытается успеть все и сразу, стремится к перфекционизму по всем фронтам, это может свидетельствовать о том, что у нее есть некие внутренние комплексы и страх не быть принятой без достижений.