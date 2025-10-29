Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Медведев сообщил об успешном испытании российского «оружия Судного дня»

29 октября 2025 в 23:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев выступил с заявлением по поводу проведенных испытаний подводного беспилотного аппарата «Посейдон». Он поздравил всех союзников России, выделив среди них министра обороны Бельгии, и подчеркнул, что успешное испытание «Посейдона» является значимым событием. Об этом Дмитрий Медведев заявил в социальных сетях.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал