Медведев сообщил об успешном испытании российского «оружия Судного дня»
29 октября 2025 в 23:44
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев выступил с заявлением по поводу проведенных испытаний подводного беспилотного аппарата «Посейдон». Он поздравил всех союзников России, выделив среди них министра обороны Бельгии, и подчеркнул, что успешное испытание «Посейдона» является значимым событием. Об этом Дмитрий Медведев заявил в социальных сетях.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал