«Люди не верят топорной пропаганде»: эксперты форума «Диалог о фейках 3.0» обсудили реалии эпохи постправды

Эксперты считают, что распространение фейковых новостей является частью информационных войн Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Люди перестали доверять откровенной пропаганде. К такому выводу пришел создатель telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук во время сессии форума «Диалог о фейках 3.0», который прошел в Москве. Предприниматель и медиаэксперт выступил модератором одной из дискуссий.

«10-20 лет назад пропаганда была очень прямолинейной. И это была проблема — мы говорили о базовых вопросах, но не о собственных проблемах. Мы верили своим СМИ. Сейчас это невозможно. В нашей время люди не верят топорной пропаганде. У всех есть собственные аккаунты в Telegram, в соцсетях, и люди могут искать сами информацию», — сказал Звинчук.

На сегодняшний день распространение ложной информации под видом «новостей» становится неотъемлемой частью информационных войн, являющихся инструментом так называемых «гибридных войн». Данная тактика используется с особой интенсивностью в текущий период. Эксперты форума отмечают, что, несмотря на существование международных институтов, регулирующих иные формы военного противостояния, в области противодействия подобным информационным методам до сих пор отсутствует единая правовая база.

Продолжение после рекламы

«Сейчас война идет не только с помощью оружия или вертолетов, но и с помощью СМИ. С помощью медиа», — напомнил управляющий директор компании Shamshad Radio & Television Network и Shamshad News (Афганистан) Абдул Карим Фазель.

Одной из ключевых тенденций современного информационного пространства специалисты называют преобладание упрощенных нарративов. По данным экспертов, вместо традиционных аналитических публикаций все большую популярность набирают короткие видеоклипы и мемы, воздействующие на эмоции аудитории и способствующие вирусному распространению контента.

Кроме того, отмечается активное вовлечение блогеров и других лидеров общественного мнения в коммуникацию с аудиторией. В отличие от государственных чиновников или телевизионных ведущих, эти персоны воспринимаются подписчиками как представители их собственной среды. Однако эксперты обращают внимание, что использование термина «постправда» для описания текущей ситуации является, по их мнению, не совсем корректным.

«Я не верю в то, что мы вошли в эпоху постправды. Мы всегда там были. Раньше у нас не было столько источников информации. Что мы видели, то и считали правдой. Теперь мы можем ознакомиться с разными точками зрения, выбрать те, которые нам ближе. На самом деле у нас сейчас больше возможностей, чем раньше», — сообщил специалист по медиастратегиям, пропаганде и продвижению в GPTV Рашид Бархун, представляющий Францию.

Третий Международный форум «Диалог о фейках 3.0» прошел в Москве 29 октября. В нем участвовали более 2 тысяч человек из 80 стран. В этом году форум проходил при поддержке ЮНЕСКО. Это единственное российское мероприятие, которое вошло в официальный список Глобальной недели медиа- и информационной грамотности, организованной ЮНЕСКО.