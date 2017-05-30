10:32 30 мая 2017 0

Сотрудники не получали зарплату с января месяца Фото: Роскосмос

Строители космодрома «Восточный» объявили забастовку из-за отсутствия зарплаты с января месяца. Сначала руководство обещало погасить задолженность перед работниками в феврале, потом на протяжении месяца обещали выплату «завтра», а в апреле заявили: «Не хотите — не работайте. Распишитесь в пустых ведомостях, потому что надо бумаги отправить». Об этом «Новой газете» рассказал один из рабочих космодрома, отметив, что в ведомостях никто расписываться не стал.

По словам собеседника издания, основная часть сотрудников СУ-701 уже уволилась, а некоторым не продлили договоры. «Сейчас мало людей работает. Начальники сразу поувольнялись, в других конторах работают, а мы сидим и ждем. Деваться некуда: семьи голодные, у кого-то кредиты», — добавил он. Сейчас выплатить зарплаты обещают до 31 мая, однако сотрудники в это не верят и полагают, что такое обещание дано из-за визита начальства, ведь на решение проблемы не повлияло даже решение суда.

На прошлой неделе работники написали около полутора сотен жалоб на задержку заработной платы, однако руководство вместе с тем их предупредило, что забастовки им устраивать запрещено, поскольку космодром — стратегический объект.

Строительство космодрома «Восточный», напомним, началось в 2011 году и уже тогда сопровождалось жалобами строителей на отсутствие зарплат и уголовными делами в отношении подрядчиков.