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30 мая 2017
13:07  30 мая 2017 1

Стала известна причина крушения Ан-26 в Балашове. ФОТО, ВИДЕО

Разбившемуся Ан-26 было более 40 летФото: Министерство обороны РФ

Стала известна причина авиакатастрофы в Саратовской области: на высоте 150 метров у военно-транспортного самолета отказал и загорелся единственный двигатель, на котором он летел.

Как сообщил «URA.RU» источник в Министерстве обороны РФ, самолет Ан-26 выполнял тренировочный полет с имитацией отказа двигателя. Для этого один двигатель был специально отключен, и самолет летел на втором. На глиссаде на высоте 150 метров неожиданно произошел отказ работающего двигателя с возгоранием. Летчик спланировал и посадил самолет. При этом получили травмы три члена экипажа и три курсанта.

По пути в больницу в машине скорой помощи скончался курсант М. Артемьев. Кроме того, в крушении пострадали капитан Терешин Ю., майор Родионов С., прапорщик Фролов И., а также курсанты Халаимов П. и Махмудов И.

По данным инсайдера, разбившемуся Ан-26 было чуть больше 40 лет.

В Балашове находится бывшее высшее военное авиационное училище летчиков, которое сейчас реорганизовано в 4-й авиационный факультет Краснодарского военного авиационного института.

Видео: Life

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В результате крушения погиб один человек Фото: Соцсеть

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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