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30 мая 2017
15:13  30 мая 2017 1

Кобзон ответил французской актрисе, заступившейся за Серебренникова. «Напрасно вмешиваетесь»

Послание президента РФ федеральному собранию. Москва., кобзон иосиф
Иосиф Кобзон считает, что европейцы постоянно лезут в дела РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Дело о хищении миллионов в "Гоголь-центре"
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Депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон заявил, что французская актриса Изабель Юппер напрасно вмешивается, публично заступаясь за Кирилла Серебренникова.

«Европа будет вмешиваться во все, что бы у нас ни произошло! Русофобство — это раковая опухоль, которая поразила и Европу, и Америку», — отметил депутат в разговоре с «Национальной службой новостей».

Ранее на вручении премии «Мольер» Изабель Юппер посоветовала Путину «оставить в покое» Кирилла Серебренникова. Она заявила, что «за него сейчас все очень переживают». За руководителя «Гоголь-центра» вступились и другие французские деятели, которые подписали в СМИ соответствующее обращение.

Как рассказал Иосиф Кобзон, он бы тоже хотел, чтобы Серебренникова не трогали, но посоветовал не вмешиваться в работу следственных органов. «Зачем мы вмешиваемся в то, во что не имеем право вмешиваться? Обыски прошли не случайно — 200 млн бюджетных средств плюс грамм марихуаны — пускай этим занимается следствие, а наши эмоции не пришьешь к делу», — сказал Кобзон.

По делу о хищении денежных средств арестованы бывшие директор и главный бухгалтер «Седьмой студии» Сергей Итин и Нина Масляева. Кирилл Серебренников проходит по уголовному делу как свидетель.

Нина Калинина
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