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30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Свердловской области
15:29  30 мая 2017 0

Уральские вагоностроители придумали новый способ перевозки газа и аммиака

Железнодорожная станция, горка и вокзал. РЖД. Челябинск, цистерна, грузовой поезд, железнодорожный узел
Опасные химические вещества будут надежно закрыты при перевозке железнодорожным транспортомФото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Уралвагонзавод» и входящее в корпорацию УВЗ «Уральское конструкторское бюро вагоностроения» получили сертификат соответствия на поглощающий эластомерный аппарат, который позволяет перевозить по железной дороге опасные грузы.

Как уточнили в пресс-службе УВЗ, аппараты класса Т3 можно устанавливать на грузовые вагоны для перевозки коксохимических грузов, сжиженного безводного аммиака и сжиженных углеводородных газов.

Разработку утвердили на заседании экспертной группы Комиссии вагонного хозяйства. В состав экспертной группы, помимо российских специалистов, входили представители Казахстана и Украины.

Нина Калинина
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