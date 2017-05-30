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Главные новости Курганской области
16:12  30 мая 2017 0

«Мы теряем Александров». В Кургане депутаты проголосовали за отставку вице-спикера

Заседание городской Думы. Курган, якушев александр
Александр Якушев готовится занять новый постФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутаты Курганской городской думы проголосовали за отставку вице-спикера думы Александра Якушева, передает корреспондент «URA.RU». Планируется, что он возглавит городскую избирательную комиссию.

На посту председателя комиссии по местному самоуправлению был утвержден Вячеслав Тяжельников. Депутат Яков Сидоров пошутил, что в Думе наметилась тенденция по уходу Александров (ранее по состоянию здоровья свой пост покинул Александр Мазеин). Он пожелал последнему в Думе обладателю этого имени — Александру Емелину — благополучно доработать до конца срока.

Ожидается, что уже в ближайшее дни «Единая Россия» начнет сбор документов от желающих участвовать в праймериз в расчете на освободившиеся места в курганской гордуме.

Татьяна Жаткина
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