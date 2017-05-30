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30 мая 2017
14:02  30 мая 2017 0

ЕСПЧ заставляет Россию выплатить 38 тысяч евро по делу о вбросах на думских выборах

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., евро, деньги
Истцам должны заплатить по 7,5 тысячи евроФото: Pixabay

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение, согласно которому Россия обязана заплатить 38 тысяч евро за нарушение прав на думских выборах 2011 года. Иск в суд подали несколько жителей Санкт-Петербурга, в числе которых депутаты «Справедливой России» и наблюдатели.

Как говорилось в исковом заявлении, на нескольких участках были изменены результаты выборов. Однако жалобы в избирком не привели к пересчету голосов, как того требует закон, пишет портал Republic.

Суд признал наличие нарушений при подсчете голосов избирателей и счел несоответствием законодательству отсутствие полноценного рассмотрения жалоб истцов. Четверо истцов получили по 7,5 тысячи евро компенсации, кроме того, еще 8 тысяч евро они получили на оплату судебных издержек.

После выборов в Госдуму 2011 года многократно появлялись сообщения о нарушении голосования. В частности, указывалось массовое голосование по открепительным удостоверениям (карусели), а также изменение данных при подсчете голосов.

Нина Калинина
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