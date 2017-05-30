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Главные новости Пермского края
19:15  30 мая 2017 0

Семьям детей, раненых на фестивале хоров в Перми, выделят более 1,5 млн рублей

Семье наиболее пострадавшей девочки дадут 400 тысяч рублейФото: соцсети

Семьи детей, пострадавших при обрушении сцены на репетиции фестиваля хоров, получат материальную помощь из бюджета Пермского края. Общая сумма составит 1 миллион 600 тысяч рублей.

Шестерым пострадавшим будет выделено по 200 тысяч рублей в качестве материальной помощи, а семье наиболее пострадавшей девочки — 400 тысяч рублей, рассказали «URA.RU» в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, 24 мая от сильного порыва ветра одна из двух звуковых башен упала на участников репетиции фестиваля хоров в центре Перми. В результате семь детей в возрасте от семи до 15 лет получили травмы различной степени тяжести, здоровью 14-летней девочки был причинен тяжкий вред. Сейчас она еще в тяжелом состоянии, но уже наблюдается положительная динамика: девочка в сознании и отвечает на вопросы.

При внутренней правительственной проверке в деятельности Центра реализации проектов в сфере культуры найдены нарушения. Максим Решетников объявил выговор главе краевого минздрава Галине Кокаулиной и напомнил о необходимости увольнения главы центра Ольги Кузьминой.

Анна Белкина
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