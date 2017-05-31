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31 мая 2017
30 мая 2017
07:18  31 мая 2017 0

Экс-советник президента США Флинн передает сенату документы о «вмешательстве России» в выборы

США. Клипарт, сша, Капитолий, соединенные штаты америки, usa
Американским сенаторам представят документы по РоссииФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн представит документы, которые сенат затребовал в рамках дела о вмешательстве России в выборы. Часть документации бывший помощник Трампа может передать уже до конца этой недели.

Как уточняет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на американские СМИ, Флинн может предоставить еще больше документов. Пока же речь идет о бумагах, касающихся расследования вмешательства в ход выборов в 2016 году и о контактах окружения президента Дональда Трампа со спецслужбами иностранных государств, включая Россию.

Данные, которые касаются двух его компаний и несколько бумаг личного характера у Флинна требовал комитет по разведке, уточняет информагентство Nation News.

Известно также, что американский конгресс направил вопросы о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США еще двоим приближенным к Трампу юристам — Борису Эпштейну и Майклу Коэну, добавляет радиостанция «Эхо Москвы».

Ранее западные СМИ писали о том, что зять президента США Джаред Кушнер до церемонии инаугурации Дональда Трампа предлагал послу России Сергею Кисляку создать секретный канал связи. Но как писала «Газета.Ru», в Белом доме не считают инициативу Кушнера проблемой.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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