{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,52
Динамика за 2 недели
Евро 62,95
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
31 мая 2017
30 мая 2017
29 мая 2017
28 мая 2017
27 мая 2017
26 мая 2017
Главные новости Пермского края
12:42  31 мая 2017 0

Пьяный пермяк без прав сбил двух дорожных рабочих

Дорога в Чурилово Челябинск, знак, ремонт дороги
В ГИБДД говорят, что рядом с рабочими стоял соответствующий знак, но водитель его не заметилФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двое мужчин, ремонтировавших трассу Оса—Чернушка в Пермском крае, получили тяжелые травмы из-за пьяного водителя. Выяснилось, что у нарушителя еще и не было прав.

Авария произошла во вторник, 30 мая, в 18:50. 29-летний парень ехал за рулем ВАЗ-2106 из Осы в Чернушку. По предварительным данным, из-за большой скорости он не справился с управлением и выехал на обочину, где в это время работали два сотрудника дорожной службы. В результате наезда мужчины получили травмы различной степени тяжести. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

Сотрудники ГИБДД задержали водителя. Выяснилось, что он был без прав. Более того, медицинское освидетельствование обнаружило у него 1,17 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха. «Это уже сильное алкогольное опьянение, при котором нахождение за рулем очень опасно», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров