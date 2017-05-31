Пьяный пермяк без прав сбил двух дорожных рабочих

12:42 31 мая 2017 0

В ГИБДД говорят, что рядом с рабочими стоял соответствующий знак, но водитель его не заметил Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двое мужчин, ремонтировавших трассу Оса—Чернушка в Пермском крае, получили тяжелые травмы из-за пьяного водителя. Выяснилось, что у нарушителя еще и не было прав.

Авария произошла во вторник, 30 мая, в 18:50. 29-летний парень ехал за рулем ВАЗ-2106 из Осы в Чернушку. По предварительным данным, из-за большой скорости он не справился с управлением и выехал на обочину, где в это время работали два сотрудника дорожной службы. В результате наезда мужчины получили травмы различной степени тяжести. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

Сотрудники ГИБДД задержали водителя. Выяснилось, что он был без прав. Более того, медицинское освидетельствование обнаружило у него 1,17 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха. «Это уже сильное алкогольное опьянение, при котором нахождение за рулем очень опасно», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе краевого ГУ МВД.