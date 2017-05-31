16:59 31 мая 2017 0

Свидетели видели Анастасию заплаканной в компании неизвестных парней Фото: страница ВК Анастасии Шенделош

19-летняя Анастасия Шенделош пропала три дня назад по пути в екатеринбургский техникум химического машиностроения. Информация об исчезновении девушки активно распространяется в соцсетях. Поисковый отряд «Лиза Алерт» уже созывает добровольцев в помощь.

Известно, что 29 мая Анастасия в 12.30 вышла из дома и направилась в техникум, где учится на бухгалтера. От дома до техникума на улице Дагестанской 20 минут пути. Позже она прислала сообщение сестре, что задержится на учебе до вечера. Однако с тех пор она домой не возвращалась. Как позже выяснилось, в тот день на занятия она вообще не приходила.

Поисковики уже пригласили для поиски девушки волонтеров Фото: ВК Поисковый Отряд «Лиза Алерт» Екатеринбург

«Нашлись свидетели, которые видели ее в 16 часов на остановке „ДК Химмаш“ в компании неизвестных молодых людей, Настя была зареванная. Вечером 29 числа ее телефон оказался выключен, — рассказала „URA.RU“ Ольга Беспутина, мама пропавшей девушки. — У Насти есть молодой человек Ваня Плюхин в Байкалово, но он говорит, что они не ссорились. Сейчас участковый поехал к нему».

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу подтвердили «URA.RU», что мама девушки подала заявление в отдел полиции, начаты поиски.

Приметы пропавшей: рост: 160 см, нормального телосложения, длинные темно-русые волосы. Она была одета в красную куртку, чёрные леггинсы и чёрные полуботинки. С собой у девушки была небольшая чёрная сумка.

У кого есть информация об Анастасии Шенделош, просьба обращаться в полицию или по телефону матери девушки +7 982 625 96 13 (Ольга).