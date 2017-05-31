{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,41
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
31 мая 2017
17:19  31 мая 2017 0

Навального обязали удалить фильм «Он вам не Димон»

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Суд встал на сторону бизнесмена Усманова и обязал Навального опровергнуть и удалить часть его расследованияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Люблинский суд Москвы удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова, который требовал от оппозиционера Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией опровергнуть информацию из расследования о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева, пишет Republic.

Речь, как отмечает издание, идет об утверждениях о том, что Усманов давал взятки Медведеву и первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Про последнего, к слову, упоминалось в расследовании 2012 года, а в фильме «Он вам не Димон» говорилось о подаренной связанному с премьером фонду земле и усадьбе в Знаменском.

В среду, 31 мая, адвокат Усманова Генрих Падва заявил на прениях, что у ФБК нет никаких подтверждений, что Медведев организовал фонд, а также напомнил, что суд не допросил ни одного свидетеля о причастности премьер-министра к упомянутым в расследовании фондам. При этом, по мнению Падвы, представители Навального и не заявляли таких свидетелей и в расследовании не было ничего, кроме фантазии.

В ответ на это оппозиционер предположил, что Падва не видел фильма о Дмитрии Медведеве, а суд якобы не дает приобщить к делу доказывающие изложенное в расследовании документы.

Тем не менее, иск Усманова, который требовал опровергнуть 12 материалов и удалить фрагменты публикаций с упоминанием олигарха, был удовлетворен. Как уточняет «Национальная служба новостей», в ответ на постановление суда, оппозиционер заявил, что не собирается опровергать и удалять публикации об Усманове.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров