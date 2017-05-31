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Главные новости Пермского края
17:51  31 мая 2017 0

Финалистку «Битвы экстрасенсов» в Перми отправят за мясом

Ясновидящая приедет в гости к пермскому журналистуФото: Василий Кучумов

В Пермь приедет известная эстонская ясновидящая, трехкратная финалистка «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро. Девушка может устроить масштабную проверку магазинов.

Мэрилин Керро приедет в Пермь по приглашению автора проекта «Народный комиссар», журналиста Василия Кучумова. Этот проект — своего рода аналог «Ревизорро»: его участники проверяют пермские магазины, управляющие компании и общественный транспорт. Проверку они снимают на видео и выкладывают в Сеть. Участницей «Народного комиссара» теперь может стать известная ясновидящая.

«Мы дружны с Мэрилин, и она приезжает в Пермь в гости, — рассказал „URA.RU“ Василий Кучумов. — Она реально крутая, и мы подумали привлечь ее к нашему проекту. Возможно, мы сводим ее в продуктовый магазин, и она расскажет нам о продуктах не только с точки зрения мистики, но и с точки зрения своей житейской мудрости. Мэрилин ведь вегетарианка, интересно, например, что она расскажет о местных мясных продуктах, что вообще можно есть, а от чего стоит воздержаться».

По словам собеседника, экстрасенс обязательно проведет встречу с пермяками. Где и когда — пока неизвестно, но можно сказать, что визит ясновидящей состоится в конце июня.

Мэрилин Керро — единственная, кто трижды участвовал в «Битве экстрасенсов» и трижды дошел до финала. При этом все три раза девушка занимала вторые места.

Анна Белкина
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