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31 мая 2017
17:59  31 мая 2017 0

Срочно! На Москву идут разрушительный ветер и гроза

В МЧС считают, что ураган будет той же силы, что и 29 маяФото: Instagram pwebru
новость из сюжета:
Ураган унес жизни людей в Москве
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ГУ МЧС России по Московской области экстренно предупредило жителей о новом стихийном бедствии. Регион ждет ветер такой же силы, как и в день трагедии 29 мая: порывы будут достигать 24 метров в секунду, также пройдет гроза.

Аномальная погода продлится с сегодняшнего дня до утра 1 июня, сообщили телеканалу 360 в региональном ведомстве МЧС. По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода придет в норму примерно к 7:00.

Спасатели допускают, что стихия может повредить линии электропередачи, снова обрушить деревья и рекламные конструкции. Вероятно, пострадают и припаркованные автомобили. Жителям Московской области рекомендуют закрыть окна в помещениях и убрать транспорт в гараж, если есть такая возможность, или поставить автомобили подальше от неустойчивых конструкций и деревьев.

Как писало «URA.RU», ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не давать эмоциональных оценок действиям ведомств во время сильного урагана в Москве 29 мая, который унес жизни более десятка людей. По его словам, подобные рассуждения о вине той или иной структуры в гибели людей неуместны и следует подождать профессиональных заключений.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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