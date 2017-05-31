22:20 31 мая 2017 0

Общественники хотят добиться того, чтобы их фильмы убрали с экранов Фото: depositphotos.com © URA.RU

На Украине могут внести в «черный список» ряд именитых российских культурных деятелей. Служба безопасности страны уже запретила им въезд на территорию государства.

Среди тех, кого не хотят видеть на Украине, — Никита Михалков, Станислав Говорухин, Надежда Бабкина, Михаил Задорнов, Ирина Алферова, Алексей Панин, Леонид Ярмольник и другие, сообщила гражданская организация «Відсіч» на странице в Facebook.

«Ждем немедленной реакции Министерства культуры Украины! Внесение этих негодяев в „черный список“ позволит наконец убрать их „культурный“ продукт с наших экранов», — говорится в сообщении.

Фото: группа «Відсіч» в Facebook

Всего организация представила в СБУ более 600 заявлений на российских артистов, однако пока были рассмотрены только около 100 из них. При этом уточняется, что некоторых артистов Служба безопасности Украины не включила «черный список». Среди них Александр Панкратов-Черный, Геннадий Хазанов, Лолита Милявская и Федор Добронравов.

Как писало «URA.RU» ранее, 30 мая глава МИД Украины Павел Климкин подчеркнул, что теперь будет считать писателя Александра Пушкина украинцем. Он сделал такое заявление после того, как президент России Владимир Путин, сказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону, что отношения России и Франции имеют более глубокие корни, потому что «просвещенная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции».