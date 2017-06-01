01:56 01 июня 2017 0

Бывший руководитель ФБР расскажет сенаторам о давлении со стороны Трампа Фото: depositphotos.com © URA.RU

Экс-глава ФБР Джеймс Коми, отправленный в отставку Дональдом Трампом, готов выступить на спецкомиссии сената США, которая расследует дело «о вмешательстве Кремля в американские выборы». Об этом сообщает телеканал CNN.

Источники CNN утверждают, что Коми планирует рассказать разведывательному спецкомитету о давлении, которое на него оказывал Трамп, принуждая завершить разбирательство по делу бывшего помощника президента по нацбезопасности Майкла Флинна. Предварительная дата выступления экс-главы ФБР — 7 июня, сообщает Lenta.ru.



Напомним, что Флинн был отправлен в отставку 13 февраля текущего года. В качестве официальной причины увольнения Белый дом назвал «предоставление неполной информации о контактах с российским послом в США Сергеем Кисляком». Позже стало известно, что Флинн предоставит сенату документы, раскрывающие информации о контактах окружения Дональда Трампа со спецслужбами иностранных государств.