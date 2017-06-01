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01 июня 2017
31 мая 2017
01:56  01 июня 2017 0

Экс-глава ФБР даст показания против Трампа в сенате США

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Бывший руководитель ФБР расскажет сенаторам о давлении со стороны ТрампаФото: depositphotos.com © URA.RU

Экс-глава ФБР Джеймс Коми, отправленный в отставку Дональдом Трампом, готов выступить на спецкомиссии сената США, которая расследует дело «о вмешательстве Кремля в американские выборы». Об этом сообщает телеканал CNN.

Источники CNN утверждают, что Коми планирует рассказать разведывательному спецкомитету о давлении, которое на него оказывал Трамп, принуждая завершить разбирательство по делу бывшего помощника президента по нацбезопасности Майкла Флинна. Предварительная дата выступления экс-главы ФБР — 7 июня, сообщает Lenta.ru.

Напомним, что Флинн был отправлен в отставку 13 февраля текущего года. В качестве официальной причины увольнения Белый дом назвал «предоставление неполной информации о контактах с российским послом в США Сергеем Кисляком». Позже стало известно, что Флинн предоставит сенату документы, раскрывающие информации о контактах окружения Дональда Трампа со спецслужбами иностранных государств.

Сергей Макеев
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