03:59 01 июня 2017 0

Владимир Путин планирует привлечь в Россию новых инвесторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин 1 июля проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017). Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России также запланировал ряд встреч с инвесторами и представителями зарубежных информагентств.

«На переговорах с главой индийского правительства планируется обсуждение широкого круга вопросов, касающихся укрепления стратегического партнёрства. Состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, включая борьбу с терроризмом. Предполагается совместная встреча лидеров двух стран с ведущими представителями российских и индийских деловых кругов», — говорится в сообщени пресс-службы Кремля.

Помимо этого Владимир Путин проведет встречу с главными редакторами иностранных информагентств, а позже примет участие во встрече с российскими экспертами и приглашенными представителями международного инвестиционного сообщества. «В этот раз принимают участие крупные инвестиционные фонды из 23 стран, в том числе из Франции, Великобритании, Арабских Эмиратов, Бразилии, Индии и некоторых других стран», — цитирует помощник президента России Юрия Ушакова агентство «Интерфакс».