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01 июня 2017
31 мая 2017
30 мая 2017
10:51  01 июня 2017 0

В Курган заходит конкурент главного сервиса такси

Зимний Екатеринбург, общественный транспорт, яндекс такси
Новый сервис уже начал работу в КурганеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане начал работу сервис «Яндекс.Такси». Жители города могут заказать такси через мобильное приложение или на сайте. В сервисе обещают, что время ожидания такси в Кургане составит всего пять минут.

«Яндекс.Такси» не работает с водителями напрямую, а сотрудничает с таксопарками и диспетчерскими службами. На сегодняшний день в Кургане к сервису подключено уже 600 автомобилей из 14 таксопарков-партнеров компании.

В сервисе заказа такси «Максим», который зародился в Кургане, а сейчас работает во многих городах России и за рубежом, заявили, что не боятся конкуренции. «Мы конкурируем с московской фирмой такси в разных городах, будем делать это и в нашем родном Кургане. Лояльность здесь к нам большая. Сервис „Максим“ известен всем жителям города и области, они пользуются нашими услугами много лет, привыкли к качеству нашего сервиса. Огромное число людей работает в наших компаниях», — заявили в пресс-службе компании.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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