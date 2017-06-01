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Главные новости Челябинской области
15:51  01 июня 2017 0

Челябинские песочницы наполнили глыбами глины. ФОТО

Щедрость челябинских управляющих компаний не знает границФото: группа "Парковый Челябинск", "ВКонтакте"

Жители Паркового района в Челябинске остались, мягко говоря, недовольны пополнением песочниц на детских площадках. В четверг, 1 июня, в социальной сети появились фото огромных куч глины, на которых дети, по всей видимости, и должны играть во время прогулки.

Но даже при желании сделать это, как выяснилось позже, не получится. По словам родителей, их дети не смогли отколоть даже небольшой кусок от «глыбы рыжей массы».

Некоторые родители не против, если этой щедростью займется прокуратура
Фото: группа «Парковый Челябинск», «ВКонтакте»

«Это кошмар! Куча даже ногами не разбивается. Ребенок полез возле садика „Лего“ (N°2 который) в такую песочницу „поиграть“ и не смог и кусочка отковырять. Беспредел! Я бы ещё за такое на месте прокуратуры штраф наложила. Уже детям гадить стали, совести нет», — пишет недовольная таким «подарком» управляющей компании родительница.

Сергей Демин
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