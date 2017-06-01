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01 июня 2017
31 мая 2017
30 мая 2017
29 мая 2017
15:55  01 июня 2017 0

В столице Ямала перенесли общегородскую акцию. Властям мешают сугробы

Снег в городе, Салехард, сугроб на дороге
На дворе уже лето, но в Салехарде до сих пор не сошел снегФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Власти Салехарда решили снова перенести старт акции «Чистый город». Начаться она должны была еще в начале мая, но сроки перенесли на пятницу 2 июня. Однако и сейчас, из-за обилия снега, уборку сочли нерациональной.

«Затяжная весна в этом году не дает приступить к уборке города, еще не везде сошел снег и достаточно сыро. Поэтому принято решение сроки проведения акции перенести еще на неделю», — цитирует заместителя главы Александра Воробьева пресс-служба администрации города.

Было решено перенести акцию еще на неделю. 9 июня на субботник выйдут сотрудники администрации города и салехардских предприятий. 10 июня состоится общегородской субботник с участием всех неравнодушных жителей ямальской столицы. Городские власти отмечают, что к проведению акции все готово. В течении дня по городу будет курсировать спецтехника и вывозить мусор.

Не смотря на наступление календарного лета в ямальских городах еще очень много снега. В Салехарде, например, всего пару дней назад жители лепили снеговиков.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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