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13:15  30 мая 2017 0

Ямальцы лепят снеговиков за день до лета. ФОТО

Снегопад в мае. Сургут, листва, снегопад, весна
За день до лета на Ямале сугробы и метельФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Салехарда слепили снеговика за день до начала лета.

«Ничего необычного! Просто снеговик ждет лета в Салехарде», — написал на свой страничке в Instagram местный житель Вячеслав.

Несмотря на конец весны, вся северная часть Ямала покрыта толстым слоем снега. Местные жители относятся к непогоде с юмором — шутят в соцсетях и выходят гулять на лыжах.

Непогода держится и в других регионах. Так, в Свердловской области ждут разрушительный ураган. Буря в Москве унесла жизни 16 человек. Специально для «URA.RU» климатолог Андрей Киселев объяснил, что в климатическом хаосе виноват человек.

Данил Бардин
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