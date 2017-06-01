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01 июня 2017
16:04  01 июня 2017 0

Турчинов: война в Донбассе закончится после взятия Москвы

Последствия боевых действий в Мариуполе. Украина, баррикады, донбасс, мариуполь
На скорое окончание военных действий в Донбассе рассчитывать сложноФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Конфликт в Донбассе завершится после того, как украинская армия возьмет Москву. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов

«Когда возьмем Москву, тогда и закончится», — заявил Турчинов в шутку, пишет «Утро.ру». Соответствующее заявление опубликовано на его странице в социальной сети Facebook.

Сейчас Турчинов прибыл в Донбасс, чтобы осмотреть позиции ВСУ в районе Марьинки и Красногоровки.

Татьяна Трушина
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