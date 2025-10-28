Россиянам предложили списывать штрафы за участие в выборах
По мнению авторов инициативы, такая мера замотивирует россиян ходить на выборы
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» выступили с предложением освободить граждан, принявших участие в выборах, от административных штрафов на сумму до 2 тысяч рублей. Обращение с инициативой направлено на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
«Считаем целесообразным внедрить меру поощрения избирателей, согласно которой гражданину, пришедшему на выборы и проголосовавшему, списываются (аннулируются) имеющиеся у него неоплаченные штрафы на сумму до 2 000 рублей», — сказано в обращении. Подробности документа приводит ТАСС.
Авторами инициативы стали парламентарии Владислав Даванков и Сардана Авксентьева. По их мнению, несмотря на затраты на проведение информационно-разъяснительных кампаний, значительная часть населения по-прежнему остается мало заинтересованной в участии в выборах. В этой связи предложенная мера может служить непосредственным финансовым стимулом для повышения явки избирателей.
По мнению инициаторов обращения, предоставление гражданам возможности аннулировать неоплаченные штрафы может стать значительным мотивирующим фактором для явки на выборы. В отличие от проведения концертов или разовых акций по раздаче подарков, списание штрафов, как отмечают авторы запроса, обеспечивает избирателям прямую материальную выгоду.
Как заявляют депутаты, внедрение данной меры позволит не только увеличить явку избирателей, но и оптимизировать бюджетные расходы. По их мнению, инициатива может быть реализована посредством синхронизации с порталом государственных услуг. После участия в выборах в личном кабинете гражданина появится уведомление о том, что его штрафы на сумму до 2 000 рублей аннулированы государством за факт голосования, пояснили парламентарии.
Ранее депутаты от партии «Новые люди» также обратились к Мишустину с просьбой отменить штрафы для водителей, если нарушение произошло из-за ямы на дороге. Парламентарии полагают, что принятие данной меры позволит восстановить баланс между жестким соблюдением правил дорожного движения и разумным подходом на дорогах. По их мнению, это внесет вклад в укрепление доверия граждан к системе контроля за дорожным движением и судебным органам.
