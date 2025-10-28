Логотип РИА URA.RU
В Эстонии сбили беспилотник у базы НАТО

ERR: в Эстонии военные не нашли сбитый беспилотник у военного городка
28 октября 2025 в 20:48
Беспилотник был сбит на юго-востоке Эстонии

Беспилотник был сбит на юго-востоке Эстонии

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Эстонии силами ПВО был сбит беспилотник в районе военного городка Реэдо, расположенного на юго-востоке страны. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-секретаря главного штаба сил обороны Лийс Ваксманн.

«Военные совместно с полицией и погранохраной пытались обнаружить сбитый дрон, однако найти его не удалось», — говорится в материале ERR. Отмечается, что военный городок Реэдо, где произошел инцидент, является новой базой, открытой в 2024 году недалеко от границы с Россией.

Сообщается, что данный объект, способный вместить до тысячи военнослужащих, используется как точка сбора сил в рамках оборонительных планов НАТО. Ранее там был размещен эскадрон армии США.

