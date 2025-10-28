В Эстонии сбили беспилотник у базы НАТО
Беспилотник был сбит на юго-востоке Эстонии
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Эстонии силами ПВО был сбит беспилотник в районе военного городка Реэдо, расположенного на юго-востоке страны. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-секретаря главного штаба сил обороны Лийс Ваксманн.
«Военные совместно с полицией и погранохраной пытались обнаружить сбитый дрон, однако найти его не удалось», — говорится в материале ERR. Отмечается, что военный городок Реэдо, где произошел инцидент, является новой базой, открытой в 2024 году недалеко от границы с Россией.
Сообщается, что данный объект, способный вместить до тысячи военнослужащих, используется как точка сбора сил в рамках оборонительных планов НАТО. Ранее там был размещен эскадрон армии США.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.