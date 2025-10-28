Нетаньяху приказал военным Израиля нанести мощные удары по сектору Газы
28 октября 2025 в 21:20
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ о нанесении масштабных ударов по сектору Газа. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.
