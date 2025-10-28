Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Белоусов встретился с главой Минобороны Сирии

28 октября 2025 в 21:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры в Москве с главой министерства обороны переходного правительства Сирии, дивизионным генералом Махрафом Абу Касрой. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Белоусов, приветствуя сирийскую делегацию, подчеркнул, что очередная встреча высокого уровня в российской столице свидетельствует о конструктивном и плодотворном характере контактов между руководством двух государств и их оборонными ведомствами.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал