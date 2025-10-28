Белоусов встретился с главой Минобороны Сирии
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры в Москве с главой министерства обороны переходного правительства Сирии, дивизионным генералом Махрафом Абу Касрой. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Белоусов, приветствуя сирийскую делегацию, подчеркнул, что очередная встреча высокого уровня в российской столице свидетельствует о конструктивном и плодотворном характере контактов между руководством двух государств и их оборонными ведомствами.
