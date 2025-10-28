«Я знал его 20 с лишним лет»: как близкие и коллеги актера Романа Попова отреагировали на его смерть

Попов скончался на 41-м году жизни после рецидива рака мозга Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известие о смерти звезды сериала «Полицейский с Рублевки» и бывшего резидента Comedy Club Романа Попова повергло в шок его близких и коллег. Юморист Оганес Григорян рассказал, что скончавшийся артист был его ближайшим другом, которого он знал больше 20 лет.

Свои соболезнования также высказали комик Гарик Харламов, Наталия Медведева, актриса Анастасия Стежко, актер Антон Богданов, режиссер Алексей Зотов, а также подруга Попова Наталья Громова. Близкие актера рассказали, что у звезды сериала «Полицейский с Рублевки» было много планов на жизнь.

Роман Попов скончался 28 октября после повторного обострения опухоли головного мозга. Известно, что впервые диагноз ему был поставлен в 2018 году, и спустя год врачи зафиксировали ремиссию. Однако в 2025 году заболевание вернулось с серьезными осложнениями. Подробнее о том, как близкие и коллеги отреагировали на смерть актера — в материале URA.RU.

Продолжение после рекламы

«Воспринимаю как потерю близкого человека»

Григорян вместе с Поповым являлся участником комедийного дуэта «20:14» Фото: Сергей Виноградов/ТАСС

Юморист Оганес Григорян поделился, что Попов был его ближайшим другом, с которым он был знаком более 20 лет. Поэтому весть о смерти комик воспринял, как потерю близкого человека.

«Я знал его 20 с лишним лет. Мой ближайший друг, мы прошли с ним много-много всего вместе, в определенный момент времени были очень близки. Поэтому его уход я воспринимаю как потерю очень близкого человека», — рассказал Григорян в беседе с «Вечерней Москвой».

Григорян и Попов являлись участниками юмористического дуэта «20:14». Коллектив приобрел известность благодаря участию в проекте Comedy Battle, а также выходил на сцену в рамках Comedy Club.

«Ромка не жаловался и добивался своего»

Харламов стал называть Попова «Сериалом», когда тот получил роль Мухича в «Полицейском с Рублевки» Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Комик Гарик Харламов подчеркнул, что успех Попова в актерской и юмористической сфере стал возможен благодаря его усердной работе. При этом резидент Comedy Club подчеркнул, что Роман никогда не жаловался на трудности.

«В Comedy Club не всегда складывалось все удачно. Номера переписывались, редактировали и не всегда доходили до эфира. Многие не выдерживают и оставляют эту сферу деятельности, но Ромка никогда не жаловался, а спокойно работал и добивался своего», — написал Харламов в своем telegram-канале.

Юморист отметил, что искренне порадовался за Попова, когда тому досталась роль следователя Игоря Мухича в телесериале «Полицейский с Рублевки». С тех пор Харламов начал в шутливой форме называть артиста Сериалом при личных встречах. «Светлая память тебе, Ром. Еще увидимся, Сериал!» — заключил комик.

«Был суперпрофессионалом, горел работой»

Медведева отметила, что сообщение о кончине актера повергло ее в шок Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Актриса и комик Наталия Медведева отметила, что новость о кончине Романа Попова стала для нее настоящим потрясением. Она напомнила, что несколько лет назад им доводилось работать вместе. По словам Медведевой, Попов запомнился ей как человек, исключительно преданный своему делу и серьезно относящийся к профессии.

«Я с ним работала несколько лет назад. Я точно помню свои эмоции, что он был суперпрофессионалом, горел работой: кино, телевидением, съемками. Ему это все очень нравилось, он в этом хорошо разбирался. Был профессионалом своего дела, даже перфекционистом. Соболезнования родным. Это такой шок», — сказала Медведева в интервью NEWS.ru.

«Был очень доброжелательным и талантливым»

Стежко поделилась, что актер был добрым и талантливым Фото: Тихонова Пелагия / Агентство «Москва»

Актриса Анастасия Стежко также прокомментировала кончину Попова. По ее словам, несмотря на то, что ей не удалось поближе познакомиться с актером, он все равно произвел на нее впечатление человека искреннего и отзывчивого.

«К сожалению, с Романом мы мало пересекались на съемочной площадке, но он запомнился мне очень доброжелательным, открытым и талантливым человеком. Мои соболезнования близким в связи с такой утратой, — высказалась Стежко в беседе с NEWS.ru.

Продолжение после рекламы

«Что поделать? Он боролся»

Богданов заметил, что Попов до последнего боролся с болезнью Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Актер из сериала «Реальные пацаны», продюсер и режиссер Антон Богданов поделился, что ему удалось поработать вместе с Поповым. По словам Богданова, он узнал о болезни Романа через социальные сети, после чего посещал актера и оказал тому необходимую поддержку.

«Хороший веселый парень. Он снимался у меня в детской картине. Очень ответственный, очень добрый парень. Но, к сожалению, беспощадно болезнен. Что поделать? Он боролся. Я даже не знал очень долго про болезнь», — отметил Богданов в разговоре с 78.ru.

«Большая потеря для всего актерского мира»

Наталья Громова поделилась, что дружила с Поповым и общалась с ним почти до последнего дня Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Смерть актера потрясла его коллег. Руководитель фестиваля Василия Ланового «Алые Паруса» Ирина Громова отметила, что уход Попова является трагедией для российского актерского ремесла.

«Уход Ромы — большая потеря для всего актерского мира. Он любил жизнь, любил наш фестиваль. Дети его обожали. Он каждый раз приезжал на „Алые паруса“ с большой радостью. В этом году он даже отказывался от химии, чтобы поехать на фестиваль. До последнего хотел быть с нами. Нам всем его будет очень не хватать», — подчеркнула Громова в интервью MK.RU.

«Человек безумного комедийного таланта»

Зотов поставил сериал «Детективное агентство Мухича», где на главной роли был Попов Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезды сериала «Полицейский с Рублевки» имел талант находить юмор даже в трудных ситуациях. Об этом рассказал режиссер Алексей Зотов, который поставил один из важнейших проектов в карьере Попова — «Детективное агентство Мухича».

«Это очень печальная новость. Мы работали с Ромой на трех проектах… Это личная потеря. Потрясающий человек, безумного комедийного таланта. <...> В любой ситуации он мог найти юмор, все перевести в комедию и на съемочной площадке, и в работе», — поделился Зотов в беседе с «Постньюс».

«У него очень много планов, которыми он горел»

По словам подруги актера, у Попова было много планов на жизнь, которые он собирался реализовать после лечения Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Подруга Попова Татьяна рассказала, что в последний раз виделась с Романом в феврале 2025 года. По ее словам, у актера было много планов на жизнь, которые он собирался воплотить, когда болезнь будет побеждена.

«Мы только узнали о его смерти… В шоке находимся, не можем в себя прийти. Мы когда встречались, все было хорошо, ничего не предвещало беды, жалоб не было. Наоборот он гордился тем, что он смог справиться с болезнью. Рассказывал, что у него очень много планов, проектов новых, которыми он жил и горел», — сказала женщина в беседе с «ТВ.Mail.ru».

Что случилось с актером Романом Поповым