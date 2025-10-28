На Украине решили наказать Киркорова за выступления в Крыму и ДНР

Артиста обвиняют в «неоднократном нарушении границы Украин» Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Народному артисту России, певцу Филиппу Киркорову заочно предъявлено обвинение Службой безопасности Украины (СБУ) по делу о выступлениях на территории Крыма и Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины.

«Артисту вменяют „неоднократное нарушение порядка въезда на территорию Украины“», — сказано в сообщении ТАСС. Отмечается, что уведомление об этом опубликовал офис украинского генпрокурора.

Певец неоднократно становился участником различных событий, проходивших в тех регионах, которые киевские власти считают принадлежащими Украине. Помимо этого, украинские правоохранительные органы подчеркивают, что 18 марта 2021 года артист присутствовал на митинге-концерте, состоявшемся на московском стадионе «Лужники», где публично выразил поддержку присоединению Крыма к Российской Федерации.

По информации украинских правоохранительных органов, в 2022 году российский исполнитель прибыл в военный госпиталь в Феодосии, где открыто выразил поддержку военнослужащим России. В 2024 году он также побывал в военном госпитале в Горловке, где сначала организовал доставку гуманитарной помощи, а на следующий день выступил с концертом в зале «Шахтер».

Киркоров с 2022 года находится под санкциями, введенными Киевом. Артист был лишен государственных наград на украинской территории. 18 апреля 2024 года Европейский суд по правам человека возложил на артиста ответственность за действия, которые, согласно утверждениям, могут способствовать подрыву независимости Украины.