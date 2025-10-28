Россия указала на усиление военной активности НАТО у своих границ
НАТО усиливает свои военные возможности у границ России, заявил Воронцов
Фото: U.S. Navy
НАТО усилила разведку у морских и воздушных границ России в Балтийском и Черном морях. Об этом сообщил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.
«Активизировалась разведдеятельность у наших морских и воздушных границ на Балтике и в Черном море», — передает слова Воронцова РИА Новости. Он добавил, что альянс продолжает наращивать военный потенциал, усиливая многонациональные группировки в странах Прибалтики, Польши и Черноморского региона.
Дипломат указал, что численный состав и боевые возможности батальонных тактических групп и бригадных формирований в этих регионах были увеличены. Он также отметил, что страны НАТО продлили сроки нахождения своих военных кораблей в акватории Черного моря.
