Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Россия указала на усиление военной активности НАТО у своих границ

Воронцов: НАТО усилила разведку у границ России на Балтике и Черном море
28 октября 2025 в 21:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
НАТО усиливает свои военные возможности у границ России, заявил Воронцов

НАТО усиливает свои военные возможности у границ России, заявил Воронцов

Фото: U.S. Navy

НАТО усилила разведку у морских и воздушных границ России в Балтийском и Черном морях. Об этом сообщил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

«Активизировалась разведдеятельность у наших морских и воздушных границ на Балтике и в Черном море», — передает слова Воронцова РИА Новости. Он добавил, что альянс продолжает наращивать военный потенциал, усиливая многонациональные группировки в странах Прибалтики, Польши и Черноморского региона.

Дипломат указал, что численный состав и боевые возможности батальонных тактических групп и бригадных формирований в этих регионах были увеличены. Он также отметил, что страны НАТО продлили сроки нахождения своих военных кораблей в акватории Черного моря.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал