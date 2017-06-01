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01 июня 2017
31 мая 2017
30 мая 2017
18:55  01 июня 2017 0

«Сядут же за решетку!» Власти Кургана забыли про аварийную пятиэтажку в центре города

Красина 66 Нехонова Елена Курган, трещина в стене, маячек строительный
Жильцы дома №66 по улице Красина боятся, что стены дома рухнутФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители аварийного дома по улице Красина, 66 боятся не дождаться ремонта, который им обещал руководитель администрации города Андрей Потапов еще в декабре 2016 года. Фундамент и стены разрушаются, рассказали «URA.RU» жильцы аварийного здания.

По словам жителей, в подвале пятиэтажки стоит вода и вонь, по стенам ползут трещины, а с крыши падают кирпичи. В декабре прошлого года на доме установили металлическую стяжку в пределах четверного аварийного подъезда. «На этом все закончилось! Потапов обещал по теплу провести стяжку всего дома. Тепло пришло, работы не ведут: говорят, что денег нет. Навесили железа на один угол дома, убрали ограждение, а фундамент разрушается дальше», — рассказала «URA.RU» жительница дома Елена Нехонова.

Жильцам приходится своими силами решать проблемы. Например, весной, когда аварийный угол дома сковал лед, на помощь дворнику вышли пенсионеры-жители дома. «Долбили глыбы льда, выгоняли талую воду. Спустя неделю один пенсионер попал в реанимацию с сердцем и умер. Возможно, и это повлияло», — говорит Елена. Управляющая компания, по словам жильцов, никаких действий не предпринимает.

Злополучный дом включен в краткосрочный план капитального ремонта на 2017 год. Однако, как пояснили жильцам, к работам нельзя приступать до тех пор, пока стяжки не поставят по всему периметру дома. «Получается замкнутый круг: дом разваливается, никто ничего не делает, на все вопросы у чиновников один ответ: „ситуация на контроле“ и „денег нет“. При этом решение суда о снятии аварийной ситуации так и не исполнено. Если чиновники не понимают серьезность ситуации — ведь сядут же за решетку! Нам жизнь исковеркают и себе», — говорят жители.

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Фундамент кирпичного дома продолжает разрушаться, в подвале вода и вонь, которая проникает в квартиры жильцов фото: Елена Нехонова

Курганский городской суд обязал администрацию Кургана немедленно провести противоаварийные мероприятия в доме №66 по ул. Красина еще в ноябре 2015 года. Тогда специалисты признали часть квартир аварийными и отметили угрозу внезапного обрушения участка несущей наружной стены. Ремонтные работы не проводились, за помощью жильцы дома обращались к депутату Госдумы Александру Ильтякову. В конце 2016 года на место выезжал сити-менеджер Кургана Андрей Потапов, который принял решение об установке стяжек по всему периметру дома и поручил «как можно быстрее приступить к выполнению необходимого комплекса работ».

«URA.RU» направило запрос в администрацию Кургана.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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