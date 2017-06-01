{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,54
Динамика за 2 недели
Евро 63,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 июня 2017
21:40  01 июня 2017 0

Стипендия в России может превысить 22 тысячи рублей

Абрамович Роман, студенты на лекции, украинские солдаты, пограничники, учеба, студенты, студенты на лекции
Власти хотят, чтобы учащиеся отказались от подработокФото: depositphotos.com © URA.RU

В России могут принять закон, согласно которому размер минимальной стипендии установят на уровне МРОТ, который на данный момент составляет 7,5 тысячи рублей. При этом для отличников эта сумма будет выше втрое.

Проект соответствующего федерального закона разработал депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин, передает RT. На реализацию инициативы потребуется 5 млрд рублей из федерального бюджета в 2018 году и 5,5 млрд — в 2019-м. Документ после рассмотрения в заксобрании внесут в Госдуму.

Отличниками, согласно документу, будут считать учащихся, у которых нет академических задолженностей и сдавших две сессии на оценки «хорошо» и «отлично». Сумма стипендии для них составит 22,5 тысячи рублей.

В настоящее время норматив стипендий установлен на уровне 1340 рублей в месяц. Повышенная стипендия составляет 6307 рублей. По мнению депутата, увеличение стипендий позволит студентам не искать подработку.

Как писало «URA.RU» ранее, в августе 2016 года стало известно, что правительство РФ отказалось индексировать стипендии в новом учебном году. В то же время в 2015 году экс-министр образования России Дмитрий Ливанов обещал, что в 2016 стипендии вырастут на 4%.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров