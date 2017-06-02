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12:24  02 июня 2017 2

Ямальские чиновники сорвали всероссийскую акцию, отказавшись пересесть с джипов на велосипеды. ФОТО

Всероссийская акция На работу на велосипеде в Правительстве ЯНАО. Салехард, велосипед
На стоянке велосипедов было негустоФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ямальские чиновники сорвали всероссийскую акцию, отказавшись пересесть с джипов на велосипеды. Лишь горстка самых сознательных сменила комфортабельные авто на двухколесный транспорт.

Всероссийская акция «На работу на велосипеде» добралась до Ямала. По всей стране она прошла еще 19 мая, но в арктическом регионе провести ее не позволяли покрытые снегом и льдом дороги. И только сейчас, с приходом лета, большая часть улиц подсохла и стала пригодна для двухколесного транспорта.

Поучаствовать в акции и приехать на работу на экологически чистом транспорте агитировали и сотрудников ямальского правительства. Журналист «URA.RU» побывал там и посмотрел, много ли чиновников пересядет на велосипеды.

Оказалось, что к 8.30 утра на великах приехало всего пять сотрудников — на парковке было припарковано пять велосипедов. Еще трое, по всей видимости, не рассчитали время на дорогу и прибыли на работу с небольшим опозданием. В остальном чиновники не изменили своим привычкам и участвовали в повседневной акции «на работу на джипе». «Погода не располагает», — заявила одна из служащих окружной администрации, вылезая из комфортабельного внедорожника.

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Вячеслав Егоров © URA.RU

Справедливости ради заметим, что погода в пятницу, 2 июня, действительно выдалась не велосипедная. Хотя дороги в Салехарде и оттаяли, большая часть дворов, низины и места, куда не падает солнечный свет, до сих пор покрыты толстым слоем снега. С утра на улице было всего 3 градуса выше ноля, с ветром. К тому же на улице достаточно пасмурно и синоптики обещают дожди.

Несмотря на это, на улицах Салехарда сегодня утром было действительно много велосипедов. За час прогулки журналист «URA.RU» насчитал несколько десятков велосипедистов.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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