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Главные новости Челябинской области
13:30  02 июня 2017 0

Челябинские чиновники разделись до футбольных трусов в любительском матче. ФОТО

Футбол Челадмин и Трактор. Необр. Челябинск
Спикер гордумы Станислав Мошаров (слева) и председатель облизбиркома Сергей Обертас вышли на футбольное полеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Со счетом 2:1 в пользу профессиональных спортсменов завершился любительский футбольный матч в Челябинске между игроками хоккейного клуба «Трактор» и командой «Челалдмин», за которую выступали чиновники. Соперники встретились на стадионе «Центральный» вечером 1 июня, передает корреспондент «URA.RU».

Матч прошел в рамках фестиваля детского дворового футбола «Метрошка», открытие которого было приурочено к Международному Дню защиты детей. На поле в составе команды чиновников вышли спикер гордумы Челябинска Станислав Мошаров, председатель облизбиркома Сергей Обертас, первый вице-мэр Юрий Параничев, начальник городского спорт управления Евгений Иванов и депутат ЗСО Анатолий Еремин и другие VIP. «Трактор» представляли Никита Жульдиков, Илья Зиновьев, Александр Шаров, Семен Афонасьевский, Артем Мелихов и другие игроки, в том числе и стоявший на воротах Денис Мошаров, сын спикера гордумы. Матч прошел в два тайма по 15 минут.

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Станислав Мошаров (в красном) играл в канун юбилея Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чиновники очень старались. Юрий Параничев продемонстрировал отменную игру, Сергей Обертас выше всех прыгал. Однако забить ответный гол команде «Челадмин» удалось только во второй тайме. После основного времени игроки устроили серию дружеского пенальти, и на этот раз у чиновников получилось забить на два гола больше. Когда игра закончилась, для детей устроили пенную вечеринку.

Матч состоялся в канун дня рождения Станислава Мошарова. 2 июня ему исполнилось 50 лет. «URA.RU» поздравляет спикера гордумы с «золотым юбилеем».

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Детская пенная вечеринка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Альбина Золотухина
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