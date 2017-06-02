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02 июня 2017
01 июня 2017
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Главные новости Курганской области
12:00  02 июня 2017 0

Движение на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова перекроют на несколько дней

Подготовка к Дню города Курган, дорожный знак, проезд запрещен, перекрытие дороги
Перекресток перекроют со 2 до 5 июняФото: Игорь Меркулов © URA.RU

С 02 июня с 12-00 до 05 июня 06-00 будет перекрыто движение автотранспорта на перекрестке улиц К. Маркса и Кирова в связи с проведением ремонтных работ по замене магистрального участка трубопровода.

Соответствующее Постановление издано Администрацией города Кургана.

Виктор Жуков
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