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Главные новости Тюменской области
14:52  02 июня 2017 0

В Тюмени отремонтированный за 4 млрд аэропорт не выдержал дождя. ФОТО

Дождь. Клипарт. Екатеринбург, дождь, капли, грусть, печаль
В обновленном "Рощино" протекла крышаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В зале ожидания аэропорта «Рощино» водой залило пол. Как говорят очевидцы, вода продолжает протекать сквозь дыру в крыше нового терминала, который был торжественно открыт министром транспорта РФ и тремя губернаторами тюменской «матрешки» в январе этого года.

Фотографии протекающей крыши в редакцию прислали постоянные читатели «URA.RU» с комментарием: «Там целое море воды, в новом аэропорту».

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ФОТО: читателей URA.RU

Добиться пояснений о серьезности протечки и времени ремонта крыши от представителей «Рощино» не удалось. В приемной сказали, что не в курсе ситуации и дали номер ответственного специалиста, который так и не поднял трубку.

Реконструкцией аэропорта занималась компания «Мостострой-12», которая сейчас проходит процедуру банкротства. Телефоны предприятия не отвечали.

Общая стоимость работ реконструкции аэропорта на условиях софинансирования из бюджетов Тюменской области и Ямала составила 3,8 млрд руб. В январе 2017 года на торжественной церемонии ленточку в обновленном аэропорту разрезали министр транспорта РФ Максим Соколов, полпред УрФО Игорь Холманских и три губернатора тюменской «матрешки». Тогда ВИП-гости высоко оценили «Рощино» с точки зрения комфорта и безопасности пассажиров.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
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