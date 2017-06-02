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02 июня 2017
15:20  02 июня 2017 1

Эроавтор Вовненко уволилась с поста директора Исаакия на третий день работы

Исаакиевский собор (архив). Санкт-Петербург, исаакиевский собор, достопримечательности санкт-петербурга, собор преподобного исаакия далматского
Ирада Вовненко уже написала заявление по собственному желаниюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Назначенная 31 мая и. о. директора музея «Исаакиевский собор» Ирада Вовненко, детский и, как выяснилось, эротический писатель, решила покинуть этот пост. В пятницу, 2 июня, она написала заявления на увольнение по собственному желанию.

«Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого», — цитируют Вовненко «РИА Новости».

Ранее в СМИ появилась информация, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко распорядился как можно скорее подыскать кандидата, который бы сменил Вовненко. При этом предпочтение якобы должно быть отдано в пользу мужчины. Позже пресс-служба руководителя региона опровергла эти данные.

После назначения Вовненко на пост и. о. директора Исаакия пользователи социальных сетей обратили внимание на ее труды, пишет «Федеральное агентство новостей». Как оказалось, она является автором не только детских книг, но и рассказов романтического и эротического содержания.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
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