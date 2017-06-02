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02 июня 2017
16:22  02 июня 2017 0

Бондарчук просит сотни миллионов из бюджета, чтобы снять «Притяжение-2»

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , бондарчук федор
Всего режиссер планирует потратить 645 миллионов рублейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Режиссеру Федору Бондарчуку не хватает 250 миллионов рублей, чтобы снять продолжение фантастической картины «Притяжение». Недостающие деньги он уже попросил у Фонда кино.

Общий бюджет фильма составит 645 миллионов рублей, передает «Русская планета». К проекту уже подключились инвесторы из Китая. Они, в том числе, предложили своих актеров для съемок, что может быть намеком на смену географии картины.

Отметим, фильм «Притяжение» вышел на экраны в январе 2017 года. Он собрал в российском прокате более миллиарда рублей, и был продан более, чем в 70 стран.

Как писало «URA.RU», ранее Бондарчука попросили возместить ущерб из-за резкого падения стоимости квартир после съемок фильма «Притяжение». Так, цена на квартиру одного из жителей района Чертаново, где происходят действия фильма, упала в цене на 1,5 млн рублей. Цена могла упасть из-за того, что Чертаново в кинокартине похож на гетто.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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