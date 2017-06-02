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02 июня 2017
22:55  02 июня 2017 0

Актер Михаил Державин попал в больницу. Он находится в реанимации

Знаменитый артист находится в реанимацииФото: Википедия

Михаил Державин, звезда фильмов «Спасите утопающего», «Третий не лишний», «Трое в лодке, не считая собаки» и многих других, попал в реанимацию. Его доставили в больницу с предварительным диагнозом «инфаркт».

Известный актер и юморист находится в одной из столичных клиник, передает Life. По данным издания, вечером 2 июня у народного артиста РСФСР стало плохо с сердцем. Врачи, прибывшие к Державину, решили его госпитализировать.

Отметим, Державин выступает на театральной сцене с 1959 года, с 1967 является актером Театра сатиры в Москве. Помимо этого он сыграл во многих знаменитых советских фильмах, начав карьеру на киноэкране в 1956 году.

Как писало «URA.RU» ранее, осенью 2016 года актера госпитализировали с жалобами на острую боль. В ходе обследования у артиста обнаружилось несколько серьезных заболеваний.

Юрий Викторов
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