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03 июня 2017
Главные новости Москвы
20:29  03 июня 2017 0

«Патриоты России» и «Российская партия пенсионеров» — самые бедные в стране. ЦИК опубликовал «рейтинг доходности» политических партий

Праймериз Единой России. Москва, медведев дмитрий, единая россия
В тройке лидеров по доходам — «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПРФото: Владимир Андреев © URA.RU

Центральная избирательная комиссия РФ обнародовала сводные финансовые отчеты 75 российских политических партий за 2016 год. Согласно документам, самой богатой партией в стране стала «Единая Россия» — 8,23 млрд рублей, самой бедной — «Партия народной свободы» (бывшая «РПР-ПАРНАС») — чуть больше 45 млн рублей, а также «Патриоты России» и «Российская партия пенсионеров» — менее 100 млн рублей.

Больше половины всех доходов — 4,3 млрд рублей — «Единой России» пожертвовали частные спонсоры. Среди них — «Томская домостроительная компания», «Океанрыбфлот», «Темпстройсервис», «Эдельвейс», «Якутскэнерго», «Сервиснедвижимость», Русгидро, «ЛУКОЙЛ-Коми», «Сахаэнерго», сообщают «Ведомости». Из частных лиц больше всего денег перевел партии некий гражданин Михаил Генералов. Еще 3,56 млрд рублей «ЕР» получила из бюджета России.

Количество спонсоров у КПРФ значительно скромнее, чем у «Единой России», поступления от них составили всего 656 млн рублей. Среди крупнейших благотворителей коммунистов — предприятие «Кунцево», «Расчетно-кредитный банк», «Юг-нефтепродукт», «Транснафта». Сумма из бюджета страны составила в два раза больше — 1,38 млрд рублей. В списке частных жертвователей — Андрей Андреев, Борис Кашин, Сергей Обухов и Вадим Соловьев, которые не попали в ГД текущего созыва. Они вложили в партию по 4 млн рублей.

Доходы «Справедливой России» в 2016 году составили 2,182 млрд рублей. Один миллиард «СР» получила из бюджета, 1,2 млрд — в виде спонсорской помощи.

ЛДПР в 2016 году получила чуть больше 1,3 млрд рублей. Львиная доля этой суммы — деньги из государственной казны; на пожертвования пришлось только 367 млн рублей. Спонсоры — компании «Велес», «Квант», «Орлец», «Форсаж», «Фортуна» и филиал ООО «Бриг».

Весь бюджет «Яблока» составил 481 млн рублей. «Патриоты России» сумели собрать только 104 млн. Аутсайдером рейтинга стала «Партия народной свободы», которой удалось привлечь только от частных лиц чуть больше 45 млн рублей. Юрлиц-спонсоров у нее не нашлось.

В список партий с доходом от ста миллионов рублей и ниже попали «Патриоты России», «Родина», «Гражданская платформа», «ПАРНАС», «Коммунисты России» и «Российская партия пенсионеров». Ещё 33 непарламентские партии отчитались о нулевом доходе, сообщает «Национальная служба новостей».

Наталья Володина
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