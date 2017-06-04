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04 июня 2017
03 июня 2017
Главные новости Москвы
02:56  04 июня 2017 0

Мадридский «Реал» вошел в историю, выиграв Лигу чемпионов второй год подряд

Криштиану Роналду обновил личные рекорды и вписал свое имя в историю мирового футболаФОТО: Hello.ru

Мадридский «Реал» разгромил туринский «Ювентус» в финале Лиги Чемпионов, проходившем в Кардифе. Благодаря победе со счетом 4:1 «Реал» вошел в историю как первый клуб, побеждавший в турнире два года подряд.

В составе победителей дублем отметился Криштину Роналду, для которой второй гол в матче стал 600-м в карьере. Благодаря второму голу португалец стал единственным футболистом, поражавшим ворота соперников в трех финалах Лиги чемпионов. В составе победителей также отличились Касемиро и Марко Асенсио, а единственный гол «Ювентуса» на счету Марио Манджукича, сообщает «Газета.ру».

Завоеванный Кубок Чемпионов стал 12-м для «Реала», что является рекордом самого престижного клубного турнира Европы.

Сергей Макеев
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