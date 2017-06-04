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04 июня 2017
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Главные новости Москвы
05:54  04 июня 2017 0

Путин рассказал, кто стоит за кибератаками против Вашингтона

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Владимир Путин призвал "не переводить стрелки" на Россию в вопросах кибератакФото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин считает, что кибератаки против США, приписываемые Кремлю, могли проводиться американскими хакерами. Об этом президент РФ рассказал в интервью телеканалу NBC.

«Хакеры могут быть где угодно. Они могут быть в России, в Азии, в Америке, Латинской Америке. Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединенных Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели, как у нас говорят, стрелку на Россию», — приводит слова Путина газета «Известия».

По мнению президента, информация о влиянии кремля на ход избирательной компании в США могла быть вброшена киберпреступниками в самый разгар внутриамериканской политической борьбы. «Вы не можете себе такое представить? Я могу», — отметил он в беседе с ведущей Мэгин Келли.

Ранее экс-кандидат от демократов Хилари Клинтон заявила, что вбросы фейковых новостей «кремлевскими хакерами» в соцсети США стали одной из причин ее поражения на президентских выборах.

Сергей Макеев
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